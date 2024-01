Chemiebranche Starke Umsatzeinbrüche bei BASF

Die Chemiebranche leidet unter einer schwächelnden Nachfrage und steigenden Kosten. Die erhoffte Erholung der Geschäfte in China nach der Corona-Pandemie blieb aus. Auch 2024 droht der deutschen Chemiebranche ein weiteres schwieriges Jahr. Das Geschäftsklima in der exportstarken Branche trübte sich vor dem Jahreswechsel ein: Das Barometer fiel im Dezember auf minus 15,2 Punkte, nach minus 13,0 Zählern im November, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. „Die Talsohle in der Chemiebranche scheint zwar erreicht zu sein, ein baldiges Aufwärts ist allerdings noch nicht in Sicht“, kommentierte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf die Entwicklung.