Chemiebranche warnt vor Deindustrialisierung: Droht Deutschland der Dominoeffekt?

BASF-Chef Martin Brudermüller ist bekannt für unbequeme Wahrheiten. In einem Interview mit dem „Handelsblatt„ verteidigte er nun die Milliarden-Investitionen in China, obwohl er nicht ausschließen könne, „Vermögenswerte abschreiben“ zu müssen, sollte Peking Taiwan militärisch angreifen. Doch BASF manage das Risiko, „indem wir diversifizieren und ja auch in anderen Regionen stark investieren.“ Das China-Bashing, glaubt Brudermüller, führe nur dazu, dass man „die eigentlich wichtigere Debatte“ über die Zukunft der EU vernachlässige. „Europa verliert in vieler Hinsicht an Wettbewerbsfähigkeit.“ Seit einer Dekade gebe es schwaches Wachstum. „Jetzt geht es noch weiter bergab.“