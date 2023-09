Chemiegipfel Diese 6 Grafiken sollen belegen, dass die Chemiebranche Staatshilfe braucht

Was die Chemiebranche in diesen Zeiten ganz besonders verwundbar macht, ist ihr hoher Energieverbrauch. Fast neun Prozent des deutschen Energieverbrauchs entfällt auf die Chemie- und Pharmaindustrie. Kein anderes deutsches Unternehmen verbraucht so viel Energie wie BASF. Allein der Erdgasverbrauch am Stammsitz in Ludwigshafen entspricht dem gesamten Jahresverbrauch der Schweiz.