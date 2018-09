Chemiehändler Brenntag-Rivalen in USA schließen sich in Milliarden-Deal zusammen

In den USA schließen sich zwei Rivalen des deutschen Chemikalien-Händlers Brenntag zusammen. Univar übernimmt den kleineren Konkurrenten Nexeo für rund 1,05 Milliarden Dollar in bar und Aktien, wie die beiden Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in den USA mitteilte. Das Gebot entspricht einem Aufschlag von 16 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag.