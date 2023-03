Chemiehändler Brenntag schüttet eine Milliarde Euro an Aktionäre aus

Brenntag will in den kommenden zwölf Monaten über zehn Millionen eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Euro zurückkaufen. Das verkündete der Chemiehändler am Mittwoch. Außerdem will der Dax-Konzern die Dividende um 55 Cent auf zwei Euro je Aktie anheben. Insgesamt gibt das Unternehmen also mehr als eine Milliarde Euro Kapital an die Aktionäre zurück.