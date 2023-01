Chemieindustrie: Covestro rutscht in die Verlustzone

Abschreibungen und Steuereffekte haben den Kunststoffkonzern Covestro im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone gedrückt. Bei der Bilanzaufstellung habe sich gezeigt, dass die vorläufigen Finanzkennzahlen von den Erwartungen am Kapitalmarkt abwichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.