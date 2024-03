Chemieindustrie Evonik streicht 2000 Stellen

Der Spezialchemiekonzern Evonik reagiert mit einem forcierten Abbau von Stellen auf die Branchenkrise. Evonik wolle bis 2026 bis zu 2000 der aktuell rund 33.000 Arbeitsplätze streichen, rund 1500 davon in Deutschland, teilte der Essener Konzern am Montag mit. Vor allem im Management sollen die Streichungen ansetzen. Die Kosten sollen mit dem Programm um rund 400 Millionen Euro gedrückt werden, der Konzern soll schlanker und effizienter werden. Nach einem Einbruch von Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr rechnet Evonik 2024 mit nur geringem Wachstum.



„Für das Jahr 2024 erwartet Evonik bisher keine echte konjunkturelle Erholung“, teilte der Konzern mit. Der operative Ertrag (bereinigtes Ebitda) werde bei einem Umsatz von 15 bis 17 Milliarden Euro voraussichtlich in einer Spanne von 1,7 bis zwei Milliarden Euro liegen. Sachinvestitionen würden zudem begrenzt.