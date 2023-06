Chemieindustrie: Hedgefonds Primestone gibt nach Schlappe bei Brenntag nicht auf

Der aktivistische Investor Primestone will trotz seiner Abstimmungsniederlage bei der Brenntag-Hauptversammlung für den Umbau des Chemikalienhändlers kämpfen. Immerhin hätten fast 40 Prozent der Aktionäre gegen die beiden vom Unternehmen vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat gestimmt, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die übrigen Anteilseigner.