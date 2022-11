Chemieindustrie: Lage in Chemieindustrie verschlechtert sich - Hohe Materialkosten belasten

„Die hohen Materialkosten können nicht mehr ohne weiteres auf die Verkaufspreise abgewälzt werden und belasten die Ertragslage in der chemischen Industrie“, sagte Wolf. Immer mehr Unternehmen bewerten daher ihre Ertragslage als schlecht. Für das zweite Halbjahr 2022 fiel der Wert auf minus 28,5 Punkte, nach plus 8,3 Zählern für die ersten sechs Monate. Er ist damit so schlecht wie zu Anfang der Corona-Pandemie 2020. Auch die Versorgung mit Vorprodukten blieb weiterhin kritisch, erklärt knapp jede zweite Firma.