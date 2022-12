Chemieindustrie: OMV sieht Chemiebereich als Wachstumsmotor

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV will mit einer neuen Unternehmensstruktur die Umsetzung seiner Strategie vorantreiben. Ab Januar 2023 werde der Konzern in drei Geschäftssegmente gegliedert, wobei der Bereich Chemikalien der Wachstumsmotor sein soll, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Explorations- und Produktionsgeschäft (E&P), also die Suche und Förderung von Öl und Gas, werde künftig in der neuen Division Energie angesiedelt sein. Der dritte Geschäftsbereich umfasse das Raffinerie-Geschäft und die Tankstellen.