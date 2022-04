Chemieindustrie: Wacker Chemie stemmt sich gegen steigende Energiekosten

Beim Münchner Spezialchemiekonzern Wacker Chemie brummt dank der hohen Nachfrage nach Silikon und Polysilizium für die Chip- und Solarindustrie das Geschäft. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 53 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro und übersprang damit erstmals die Zwei-Milliarden-Marke, wie Wacker am Donnerstag in München mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) war mit 644 (2021: 258) Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor.