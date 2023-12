Chemieindustrie Was hinter dem BASF-Konzernumbau steckt

Einige wenige Produkte werden nicht in Ludwigshafen produziert. Sie sind so etwas wie die Außenseiter der BASF: Pflanzenschutz und Saatgut produziert der Chemiekonzern in Limburgerhof, nur zwölf Kilometer von der Unternehmenszentrale in Ludwigshafen entfernt. Die erste große Anlage für Batteriestoffe hat das Unternehmen im Juni in Schwarzheide nördlich von Dresden eröffnet. Der Unternehmensbereich Coatings, also Lacke und Beschichtungen, hat seinen Hauptsitz in Münster.