Chemieindustrie Was hinter dem Megageschäft zwischen OMV und Adnoc steckt

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg prüft Adnoc außerdem eine Übernahme von BASFs Öl- und Gastochter Wintershall, die mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden könnte. Das Unternehmen versuchte zuletzt, sich als Schlüsselkonzern der Energiewende zu profiliere: sich in ein Gas- und Dekarbonisierungsunternehmen zu verwandeln. Dazu investiert CEO Mario Mehren in Carbon-Capture-and-Storage-Systeme (CCS), die Kohlenstoff auffangen, und in die Entwicklung von Wasserstoff. In Nachhaltigkeitstechnologien also, die auch für Adnoc von Interesse sind.



Lesen Sie auch: Wieso der COP-Beschluss alles andere als ein Durchbruch ist