Der Vorstand stellt sich am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Mannheim den Fragen der Aktionäre. Fondsmanager Arne Rautenberg von Union Investment, laut Refinitiv-Daten der achtgrößte Anteilseigner bei BASF, bemängelt in seiner Rede die Aktienkursentwicklung bei dem Unternehmen und die schwächere Entwicklung als der weltweite Chemiesektor. „Die BASF ist in der Chemie nicht mehr das Maß aller Dinge“, erklärte er. „Bringen sie den trägen Tanker wieder auf Kurs, damit aus der BASF wieder eine Erfolgsgeschichte an der Börse wird.“