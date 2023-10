Chemiekonzern BASF kürzt Investitionsbudget, lässt die Lieblingsprojekte des Chefs aber unangetastet

Die beiden Lieblingsprojekte des Konzernchefs sollen jedoch unangetastet bleiben: Keine Abstriche will BASF bei der grünen Transformation des Konzerns machen. Auch am Bau des neuen Verbundstandorts in China hält Brudermüller in vollem Umfang fest. Das angepeilte Investitionsvolumen von zehn Milliarden Euro werde dabei nicht überschritten, informierte der CEO.