Chemiekonzern: BASF plant mit Vattenfall weltgrößten Windpark in der Nordsee

BASF plant zusammen mit dem Energiekonzern Vattenfall den weltgrößten Offshore-Windpark in der niederländischen Nordsee. Das Milliardenprojekt soll den Chemieriesen mit grünen Strom versorgen - vor allem an seinem weltweit zweitgrößten Produktionsstandort im belgischen Antwerpen. Für BASF ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050, wie Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag sagte. „Mit dieser Investition sichern wir uns signifikante Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen.“