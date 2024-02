Chemiekonzern BASF streicht weitere Stellen in Ludwigshafen

Der Chemiekonzern BASF verschärft wegen der anhaltend schwachen Nachfrage und hohen Produktionskosten seinen Sparkurs am Stammsitz Ludwigshafen. Es sei dringend notwendig, dort „weitere entschlossene Maßnahmen zur Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit vorzunehmen“, erklärte Vorstandschef Martin Brudermüller am Freitag bei der Vorlage der Bilanz. Das Ergebnis in Deutschland leide unter den deutlichen Verlusten am größten Produktionsstandort des Unternehmens. Durch ein zusätzliches Sparprogramm sollen die Kosten am Standort Ludwigshafen bis Ende 2026 jährlich um eine weitere Milliarde Euro gesenkt werden.