Chemiekonzern BASF überrascht mit milliardenschwerer Gewinnwarnung

Die Korrektur ist für BASF besonders schmerzhaft. Kaum ein deutscher Konzern setzt so viele seiner Karten auf China. Die Ludwigshafener sind hier seit 1885 vor Ort, eng vernetzt mit ansässigen Unternehmen und Behörden, sie haben in China selbst Anlagen zu einem Bilanzwert von 6,5 Milliarden Euro. Zudem bauen sie gerade in der südchinesischen Provinz Guangdong für zehn Milliarden Euro eine der weltgrößten Chemieproduktionen auf. Eine Investition, die laut Branchenexperten viele Chancen mit sich bringt, aber ebenso viele Risiken birgt und deshalb von Politikern, Investoren und Analysten mit Skepsis verfolgt wird. Laut Brudermüller aber ist die Entscheidung alternativlos. Zu hoch seien in Europa Energiekosten und Margen, zu hoch sei die Hoffnung auf weiteres Wachstum des chinesischen Chemiemarkts. Brudermüller rechnet damit, dass China bis 2030 die Hälfte des globalen Chemiegeschäfts ausmacht.