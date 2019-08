Chemiekonzern: BASF verkauft Pigmentgeschäft für mehr als eine Milliarde Euro

BASF verkauft sein Pigmentgeschäft an ein Feinchemieunternehmen aus Japan. Die in Tokio ansässige DIC werde das Pigmentgeschäft ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden für 1,15 Milliarden Euro kaufen, teilte der Ludwigshafener Chemiekonzern am Donnerstag mit.