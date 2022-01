Chemiekonzern: BASF will Aktien für 3 Milliarden Euro zurückkaufen

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF will drei Milliarden Euro über einen Aktienrückkauf an die Anteilseigner zurückgeben. „Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung sowie der Devestitionen im Laufe des Jahres 2021“ solle die Rückkaufaktion noch im Januar beginnen und bis Ende 2023 laufen, teilte BASF am Dienstag mit.