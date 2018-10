Chemiekonzern BASF will weitere Großanlage in China errichten

FrankfurtDer Chemieriese BASF hat die zweite große Investition in China innerhalb weniger Monate angekündigt und erweitert seine Kooperation mit dem chinesischen Mineralölkonzern Sinopec. Am BASF-Verbundstandort in Nanjing wollen die beiden langjährigen Partner einen zweiten Steamcracker mit einer Kapazität von einer Millionen Tonnen Ethylen im Jahr bauen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.