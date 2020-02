Chemiekonzern baut Fabrik Nach Tesla zieht es auch BASF nach Brandenburg

BASF wird seine neue Batteriematerialienfabrik in Brandenburg bauen. Die Wahl fiel wie erwartet auf den Standort Schwarzheide in der Lausitz. Dort sollen Kathodenmaterialien für die Batterien von Elektrofahrzeugen hergestellt werden, wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Zur Höhe der Investitionen wollte sich das Unternehmen nicht äußern. BASF hat sich aber zum Ziel gesetzt, in Europa 400 Millionen Euro in die Herstellung von Batteriematerialien zu stecken. Als erster Standort dafür wurde bereits Harjavalta in Finnland gewählt.