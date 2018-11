Chemiekonzern Bayer hält operatives Ergebnis stabil – aber Zahl der Glyphosat-Klagen steigt

Die Zahl der Klagen gegen die Bayer-Tochter wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat hat sich weiter erhöht. Bis zum 30. Oktober seien in den USA Klagen von etwa 9300 Klägern zugestellt worden, zuletzt lag die Zahl bei 8700. Es sei mit weiteren Glyphosat-Klagen zu rechnen. „Wir sind unverändert davon überzeugt, gute Argumente zu haben, und wir beabsichtigen, uns in all diesen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann.