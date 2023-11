Chemiekonzern: Brenntag kauft amerikanischen Natronlauge-Händler

Der weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag stärkt sein Massengeschäft in den USA mit der Übernahme eines auf Natronlauge und Ätzkali spezialisierten Distributeurs. Brenntag übernehme für einen nicht genannten Betrag OWI Chlor Alkali vom Autozulieferer Old World Industries (OWI) aus Illinois, teilte der neue Eigentümer am Donnerstag in Essen mit.