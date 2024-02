Chemiekonzern Das lange Siechtum des BASF-Stammwerks Ludwigshafen

Und noch etwas eint beide. Regierung und BASF müssen jeweils ihre Sparbemühungen weiter verstärken. Die BASF kündigte am Freitag einen weiteren Stellenabbau im Ludwigshafener Stammwerk an; bis 2026 soll zusätzlich eine Milliarde Euro Kosten eingespart werden. Auch an die Schließung von Anlagen ist wohl gedacht – die Produktionskapazitäten sollen den Markterfordernissen angepasst werden, erklärt der Konzern. Als Gründe nennt die BASF die schwache Nachfrage sowie die hohen Energiekosten, die insbesondere am Standort Ludwigshafen zu Buche schlagen. Alle wichtigen Länder hätten einen positiven Ergebnisbeitrag geliefert, so Unternehmenschef Martin Brudermüller – außer Deutschland. In Ludwigshafen sei ein „deutlich negatives Ergebnis“ angefallen.