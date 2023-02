Chemiekonzern Der Kahlschlag bei BASF liegt nicht nur an den Energiekosten

Der Fokus der Kosteneinsparungen liegt deshalb vor allem auf Deutschland, am härtesten trifft es den Standort Ludwigshafen. Trotzdem, so beteuert der Manager, wolle man dem Standort treu bleiben – in veränderter Form. Laut BASF soll Ludwigshafen der größte und am stärksten integrierte Standort in der BASF-Gruppe bleiben. Er soll sich in Zukunft aber stärker auf die Versorgung des europäischen Marktes konzentrieren.