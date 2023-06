Chemiekonzern Insider: Covestro lehnt Übernahme von Ölkonzern Adnoc ab

Reuters hatte am Dienstag von einem informellen Angebot von Adnoc für Covestro erfahren, das etwa bei 55 Euro je Aktie liege. An der Börse sind viele Investoren aber skeptisch, ob es wirklich zu einer Offerte kommen wird. Die Covestro-Aktie war zwar nach oben gesprungen, blieb aber auch am Donnerstag mit 48,35 Euro unter der kolportierten Höhe des Angebots. Um die 60 Euro je Aktie müsse Adnoc mindestens bieten, um erfolgreich zu sein, hatte Analyst Markus Mayer von Baader Helvea gesagt. Er hält eine Übernahme von Covestro aber schon seit längerem für wahrscheinlich.