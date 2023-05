Chemiekonzern: Lanxess-Ergebnis bricht ein - Erholung im zweiten Halbjahr erwartet

Lanxess-Chef Zachert - der das Unternehmen bereits seit 2014 führt und dessen Vertrag am Dienstag um fünf weitere Jahre verlängert wurde - geht für das zweite Halbjahr von einer deutlichen Erholung der Ergebnisse auf Basis einer anziehenden Weltwirtschaft und vor allem getrieben von einer positiven Entwicklung des chinesischen Marktes aus. Der anziehende Konsum, der bereits im zweiten Quartal in einigen Märkten sichtbar werde, dürfte in den beiden Folgequartalen zu einer höheren Produktion und damit auch wieder höheren Bestellrate bei den Kunden führen.