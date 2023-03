Chemiekonzern : Lanxess erwartet stagnierenden operativen Gewinn

Nach diversen Zukäufen legt Zachert im laufenden Jahr den Schwerpunkt auf den Abbau der Schulden von netto 3,8 Milliarden Euro. 1,1 Milliarden kommen im April infolge der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens mit Advent in die Kasse. Der Investor hält rund 60 Prozent an dem Joint Venture. Erst in den nächsten beiden Jahren werde sich Lanxess wieder um Wachstum aus eigener Kraft und um Zukäufe bemühen.