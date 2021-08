Chemiekonzern: Lanxess übernimmt Microbial Control Geschäft von IFF

Der Spezialchemiekonzern Lanxess will mit dem Kauf des Microbial Control Geschäfts von dem US-Konzern International Flavors & Fragrances (IFF) sein Portfolio im Segment Desinfektion, Körperpflege und Materialschutz ausbauen. Das deutsche Unternehmen habe einen Vertrag zur Übernahme der Sparte unterzeichnet, teilte der Konzern mit Sitz in Köln in einer Pflichtmitteilung in der Nacht zum Dienstag mit.