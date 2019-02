 Chemiekonzern: Prozess wegen Industriespionage bei Lanxess beginnt im Juni

Die Staatsanwaltschaft Köln hatte im Juni vergangenen Jahres Anklage gegen einen ehemaligen Lanxess-Mitarbeiter erhoben. Ihm wird vorgeworfen, relevante Betriebsgeheimnisse über das Herstellungsverfahren eines neuen Lanxess-Produkts entwendet und in China verwertet zu haben. Angeklagt ist zudem ein zweiter Mann, der die Betriebsgeheimnisse entgegengenommen und an der Verwertung in China beteiligt gewesen sein soll. Beide Angeklagten sind chinesischer Herkunft, haben aber die deutsche Staatsbürgerschaft.