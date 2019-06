Chemiekonzern: „Schwierigeres Fahrwasser“ – Handelskonflikte bereiten BASF Sorgen

An dem geplanten neuen chinesischen Verbundstandort in Guangdong hält BASF fest. „Wir investieren da, wo unsere Kunden sind“, sagte Engel. Es sei nie Politik der BASF gewesen, in einem Land nur wegen der günstigen Rohstoffe zu produzieren und von da aus über eine lange Lieferkette in ein anderes Land zu liefern. „Wir halten Lieferketten stets so kurz wie möglich.“