Chemiekonzern Wie der BASF-Aufsichtsratschef um sein Amt kämpft

Bei anderen Aktionären geht die Kritik an Bock allerdings weiter. So äußert etwa Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei der Fondsgesellschaft Deka, weitere Bedenken: „Wir stimmen gegen eine neue Amtszeit von Kurt Bock als Aufsichtsratschef von BASF“, erklärte er vergangene Woche der WirtschaftsWoche und zählte die Gründe auf: „Kurt Bock fehlt es an der erforderlichen Unabhängigkeit, unsere Kritik am Vergütungssystem bleibt seit Jahren ungehört, im Vorstand mangelt es an Diversität und die Aktienkursentwicklung ist alles andere als erfreulich.“ Die BASF kämpft seit Jahren mit hohen Energiepreisen und leidet an der schwachen Konjunktur.