Chemieriese BASF erwägt Kauf von Flachbodenschiffen für Niedrigwasser

Die wegen des trockenen Sommers schon lange niedrigen Pegelstände am Rhein machen auch anderen Industriekonzernen wie Thyssenkrupp oder ArcelorMittal zu schaffen. Kraftstoffe können ebenfalls nur noch eingeschränkt über den Rhein transportiert werden, was die Preise für Benzin und Heizöl in die Höhe getrieben hat.