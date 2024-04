Chemieunternehmen Pigmente-Hersteller Heubach meldet in Deutschland Insolvenz an

Weitere Insolvenzanträge für deutsche Gesellschaften der Gruppe dürften folgen. Die Heubach-Gruppe ist an 19 Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika tätig und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Farb- und Korrosionsschutzpigmenten. Heubachs Produkte werden für Anwendungen in der Lack-, Kunststoff-, Druckfarben- und Baustoffindustrie sowie für andere Spezialanwendungen verwendet. Ob es angesichts der Komplexität der Gruppe gelingt, die Auslandsgesellschaften aus der Insolvenz herauszuhalten, ist offen.