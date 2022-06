Chemikalienhändler: Brenntag hebt Gewinnprognose deutlich an

Der Chemikalienhändler Brenntag rechnet für das laufende Jahr 2022 mit deutlich mehr Gewinn als ursprünglich prognostiziert. Der Vorstand gehe nun von einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro aus, teilte Brenntag am Montag in Essen mit. Zuletzt hatte Vorstandschef Christian Kohlpaintner von einem Ebitda am oberen Ende der Spanne von 1,45 bis 1,55 Milliarden Euro gesprochen. Die neue Prognose liegt 200 bis 300 Millionen Euro darüber.