Chemikalienhändler: Brenntag mit Gewinnrückgang - Prognose bestätigt

Nach kräftigen Zuwächsen in 2022 ist der Chemikalienhändler Brenntag mit Einbußen ins Jahr gestartet. „Das operative Ebita hat sich entsprechend unseren Erwartungen und Prognosen normalisiert“, betonte Firmenchef Christian Kohlpaintner aber am Mittwoch. Nach wie vor sei das Geschäftsumfeld infolge der Inflation und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten schwierig. Die Nachfrage ziehe aber stetig an und weise damit auf eine positive Mengenentwicklung im zweiten Quartal hin.