Chemikalienhändler Brenntag spaltet sich auf

Der Chemikalienhändler Brenntag gibt dem Druck eines aktivistischen Investors nach und spaltet sich in den kommenden Jahren in zwei Geschäftsbereiche auf. „Mit der jetzt eingeleiteten Entflechtung kreieren wir Optionalitäten und bereiten Brenntag bis 2026 auf die nächsten strategischen Schritte vor“, kündigte Konzernchef Christian Kohlpaintner am Dienstag in Essen an. Die Bereiche Brenntag Essentials und Brenntag Specialties sollen eigenständig und unabhängig werden und ab Anfang 2024 jeweils eigene gesellschaftsrechtliche Strukturen entlang der neuen Organisationsstruktur erhalten.