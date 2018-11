Chemikalienhändler Brenntag steigert Gewinn – Asien-Geschäft schwächelt

Der Konzern halte an seiner Strategie für die Region fest und habe im Quartal in den Ausbau von Infrastruktur und Personal investiert, teilte Brenntag weiter mit. Asien-Pazifik ist die jüngste Geschäftsregion des Unternehmens, das in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Zukäufen insgesamt stark gewachsen ist.