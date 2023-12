Chemikalienhändler Brenntag treibt Aufspaltung voran

Der Chemikalienhändler Brenntag geht den nächsten Schritt zu einer Aufspaltung in zwei weitgehend eigenständige Geschäftsbereiche. Das Massengeschäft mit Standardchemikalien und das kleinteilige, aber lukrativere Geschäft mit Spezial-Produkten sollen von 2024 an als eigenständige Unternehmen mit einer mächtigeren Führung aufgestellt werden, kündigte Brenntag am Dienstag auf einem Kapitalmarkttag in London an. Zusammengehalten würden die beiden Unternehmen nur von einer schlanken Holding. Vorstandschef Christian Kohlpaintner reagiert damit auf den Druck des aktivistischen Investors PrimeStone. Er ließ aber offen, ob der Konzern eines der beiden Geschäfte an die Börse bringen oder verkaufen werde.