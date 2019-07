Chemikalienhändler : Brenntag warnt vor stagnierenden Gewinnen

Als Gründe für die pessimistischere Sicht führt Brenntag die wirtschaftlichen Entwicklungen vor allem in den beiden großen Märkten USA und Europa an, wo es auch im weiteren Verlauf des Jahres schwierig bleiben dürfte. Brenntag bekam den Trend demnach schon im zweiten Quartal zu spüren: Im Juni schwächte sich die Nachfrage spürbar ab. Die Aktie notierte am Mittwoch 1,7 Prozent im Minus.