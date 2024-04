Chief Restructuring Officer eingesetzt Meyer Werft holt Restrukturierungsprofi an Bord

Die Lage des emsländischen Kreuzfahrtschiffsspezialisten Meyer Werft war bereits am vergangenen Freitag Thema im Wirtschaftsausschuss des niedersächsischen Landtags. Der Inhalt sei vertraulich gewesen, sagte ein Sprecher von Landeswirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Hintergrund ist die hohe Verschuldung des Unternehmens, das im November einen Bauzeitrahmenkredit über 550 Millionen Euro zurückzahlen muss. Entsprechende Finanzierungen sind in der Branche üblich und notwendig. Denn Werften erhalten einen Großteil - rund 80 Prozent - des Vertragspreises erst bei Ablieferung eines Schiffes. Dies bedeutet einen enormen Bedarf an Kapital, damit während der Bauzeit Personal- und Materialkosten gestemmt und alle anderen Zahlungen für die Milliardenprojekte geleistet werden können.