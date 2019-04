China lauert auf Markteintritt Windkraftbranche aufgepasst: Die Senvion-Pleite ist erst der Anfang

Es ist ein Insolvenzverfahren, wie es schon lange keines mehr gab in Deutschland: 1,45 Milliarden Euro Umsatz, 4000 Mitarbeiter, 40 Millionen Euro operativer Gewinn – am Dienstag hat das Hamburger Windkraftunternehmen Senvion einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor waren Verhandlungen mit Kreditgebern des Unternehmens gescheitert, teilte Senvion mit. Das Unternehmen war durch Verzögerungen bei großen Projekten in einen finanziellen Engpass gerutscht, weil Umsätze ausblieben und Strafzahlungen an Kunden fällig wurden.