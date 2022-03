China Lockdown in Schanghai: VW-Werk kann nur noch teilweise produzieren

In Changchun in der ebenfalls schwer betroffenen nordostchinesischen Provinz Jilin steht die Produktion in drei Werken des VW-Konzerns mit seinem Joint-Venture-Partner seit dem 14. März still. Betroffen sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Teilewerk. Die Pekinger Gesundheitskommission berichtete, in Schanghai seien am Mittwoch rund 20 Prozent der landesweit 1800 Neuansteckungen und 80 Prozent der 6600 Fälle ohne Symptome entdeckt worden. In Jilin wurden 1340 Infektionen und 835 Ansteckungen ohne Symptome gemeldet.