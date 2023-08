China Schluss mit der Realitätsverweigerung!

Deutsche Konzernzentralen hat das ganz offenbar dazu verleitet, den chinesischen Boom als unendlich zu betrachten. Jeder Manager mit Realitätssinn hätte erkennen können, dass sich die Ergebnisse auch ohne die aktuelle Zuspitzung nicht mit dem Lineal in die Zukunft verlängern lassen würden. Schon seit längerem weisen Ökonomen darauf hin, dass sich die Wachstumsraten in China im kommenden Jahrzehnt bei drei Prozent und weniger einpendeln werden. Mit seiner Strategie „Made in China 2025“ hat das Land zudem im Jahr 2015 offen zu verstehen gegeben, dass es nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein will, sondern den USA und Europa in allen strategisch wichtigen Bereichen von E-Mobilität bis Informationstechnologie Konkurrenz machen möchte. China will damit den USA ganz unverhohlen die Technologieführerschaft abnehmen.