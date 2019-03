Chinas Flugzeugbauer gegen Boeing und Airbus Wie Comac zur dritten Macht am Himmel werden soll

Zwar brachte der europäische Flugzeugbauer Airbus erst in dieser Woche am Rande eines Staatsbesuchs von Chinas Staatschef Xi Jinping in Paris wieder eine Großbestellung der Chinesen unter Dach und Fach. Konkret geht es um 290 Mittelstreckenjets aus der A320-Familie und zehn Langstreckenjets der A350-Reihe. Doch: „Aufträge dieser Größenordnung wird es in Zukunft seltener geben“, prophezeit Zhao Jian, Professor an der Pekinger Transport-Universität. Der Aufstieg von Comac sei schließlich politisch gewollt. Staatliche Airlines werden deshalb die Weisung erhalten, sich mit Comac-Maschinen einzudecken.