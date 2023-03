Chinesische Immobilienfirma: Evergrande geht das Geld aus – Elektroauto-Sparte droht Produktionsstopp

Sollten künftig Mittel in Höhe von mehr als 29 Milliarden Yuan (umgerechnet 3,9 Milliarden Euro) eingehen, solle eine Reihe von Flagschiff-Modellen aufgelegt und die Massenproduktion gestartet werden, hieß es. Ursprünglich sollte ein zweites Elektroauto-Modell in der ersten und ein drittes Modell in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt gebracht werden.