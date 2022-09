Chinesische Reederei Hamburger Hafen warnt vor Verbot von Cosco-Beteiligung

12. September 2022

Die Bundesregierung hatte der chinesischen Reederei zunächst eine Absage erteilt. Bild: Bild: dpa

Die chinesische Reederei will sich an einem Container-Terminal in Hamburg beteiligen, doch die Bundesregierung hadert. Der Hafenbetreiber HHLA fürchtet „eine Katstrophe“.