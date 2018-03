Chinesischer Autobauer: Daimler-Großaktionär Geely verdoppelt den Gewinn

Dank der soliden Geschäfte in China hatte der Konzern in den vergangenen Jahren seine internationalen Investments erhöht. Im Jahr 2010 hatten die Chinesen Volvo übernommen. Zum Geely Reich gehören auch der malaysische Massenhersteller Proton, die britische Sportwagenmarke Lotus, sowie der der Hersteller der Londoner Taxis. Mit Marken wie Lynk & Co schielt Shufu längst auch auf den europäischen Markt.