Chinesischer Automarkt: BAIC legt höhere Daimler-Beteiligung offen

Daimlers chinesisches Partnerunternehmen Beijing Automotive (BAIC) hat rund zwei Jahre nach dem Erwerb seine Beteiligung an dem Stuttgarter Autobauer bekannt gegeben. BAIC besitze seit 2019 einen Stimmrechtsanteil von 9,98 Prozent, erklärte Daimler am Montag. Der Autokonzern wiederum hält 9,55 Prozent an der in Hongkong notierten BAIC-Tochter BAIC Motor.